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شاهد.. اللحظات الاولى لاطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه الكيان الاسرائيلي  

الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت مواقع اخبارية مقاطع فيديو للحظات الاولى لاطلاق المسيرات والصواريخ الايرانية باتجاه الكيان الاسرائيلي .

العالم - ايران

وتظهر اللقطات لحظة اطلاق المسيرات الايرانية من طراز "شاهد 136" وصواريخ كروز من طراز "باوه".

يشار الى انه في اطار الدفاع عن النفس وردها المشروع والمكفول لها وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة على العدوان الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق، شنت ايران مساء السبت هجوما على اهداف عسكرية بحتة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .

العملية التي سميت بـ"الوعد الصادق" بدات تحت شعار "يا رسول الله" لترمز الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هاجمت الكيان الاسرائيلي نيابة عن الامة الاسلامية .

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