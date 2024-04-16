الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 16-04-2024

الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 15-04-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 14-04-2024