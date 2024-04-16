أفراح أهوازية بالرد الايراني علی الجرائم الاسرائيلية

العالم - مراسلون

أهازيج وأصوات مدوية في الآفاق تعرب عن فرحتها بالرد على الكيان الاسرائيلي الذي تمادى في جرائمه واعتداءاته في غزة، ووصولاً الى اعتدائه الاخير على القنصيلة الإيرانية في دمشق.

وقال أحد المشارکين في التظاهرة: "جئنا هنا تضامناً مع اخواننا في فلسطين وتضامناً مع اخواننا في القوات المسلحة الايرانية، نحن معکم وان النصر لقريب".

وقالت احدی المشارکات في التظاهرة:"انها قدرة جديدة في المنطقة والعالم کله؛ ايران، ايران، ايران. لاتوجد في المنطقة قدرة مثل قدرة ايران".

وقال أحد المشارکين:"انا جئت من شادغان الی هنا، منطقتنا فرحة بهذه الضربة ولهذا جئت للمشارکة في هذه التظاهرة، نحن فرحون جداً، وان امي بکت من شدة فرحتها".

وقالت مواطنة ايرانية کلنا فرحنا، اطفالنا وکبارنا، فرحنا الی حد لم نکن قادرين ان نمکث في البيوت فخرجنا لنعبر عن فرحتنا وتضامننا مع غزة.

مدن ومحافظات ايران وبعد الرد خرجت مباشرة محتفلة بالخبر والرد السريع. مدينة أهواز جنوب غربي ايران كانت واحدة من تلك المدن لتعرب هي الأخرى عن فرحتها بالرد والانتقام.

وقال أحد المشارکين في أفراح مدينة أهواز:اليوم شعب ايران ينادي باسم الشهداء وباسم الوحدة ونعلن للمقاومة ولغزة ولفلسطين ان شعب ايران معکم ويحامي عنکم ويساعدکم.

وقال أحد المواطنين: هذا يوم من أيام الله، بحيث نری نصرة الله للمؤمنين علی اليهود والکفار وان شاء الله هذه الافراح دائمة علی الجميع.

ويعتبر الشارع الإيراني أنّ الرد كان حاسماً لتطلعات حكومة الاحتلال العدوانية، ودرساً مهماً على خلفية اعتداءاتها المستمرة وعدوانها على غزة والشعوب الاسلامية.

رد ايراني، قد فرح به الشعب قاطبة ليؤسس بذلک مرحلة جديدة لتوازن القوی في المنطقة ضمن استراتيجيات ايران العسکرية والسياسية.