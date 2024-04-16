الجيش الإيراني: دفاعات الكيان الصهيوني أضعف من بيت العنكبوت

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في مؤتمر صحفي بمناسبة عيد الجيش، إن وطننا العزيز يحقق انتصاراً تاريخياً على الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني المزيف، ونبارك هذا النصر الحاسم.

وأكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن هذه العملية كانت مطالبة محقة لشعبنا، وقد استجابت القوات المسلحة بحزم لمطالب الشعب وأثبتت أن الترتيبات الدفاعية للكيان الصهيوني أضعف من بيت العنكبوت.

وقال قائد القوات البرية للجيش الإيراني بخصوص عملية الوعد الصادق واحتمال وقوع هجوم إسرائيلي: من واجب القوات المسلحة حماية سلامة أراضي البلاد والنظام الإسلامي. وهذا يعني أن علينا الدفاع عن الحدود واستقلال البلاد والنظام. على الرغم من أن القوات المسلحة لبلدنا تختلف عن بعضها البعض في الزي الرسمي، إلا أنها متكاملة ومتعاونة.

وتابع: في عملية الوعد الصادق أسقطت قواتنا المسلحة إحدى الأقفال المزيفة بقوة وأظهرت أن مرحلة اضرب واهرب قد ولت وعرضت قاعدة جديدة في المنطقة.

وأضاف، نحن على استعداد تام، وعلى الكيان القاتل للأطفال أن يعلم أنه قد تم ايجاد قاعدة وصيغة جديدة وسنرد على كل الشرور المحتملة.

وتابع، نحن نعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، وهذا مدرج في جدول الأعمال، ونستخدم الذكاء الاصطناعي لجميع أنواع الصواريخ والرادارات والأسلحة المثبتة على المروحيات.

وأضاف، نحن اليوم جاهزون للرد على أي تهديد وسماء بلادنا أكثر أمانا من أي مكان في العالم وحدودنا من الحدود الأكثر أمانا.