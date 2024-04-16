3 شهداء وجرحى بمخيم النصيرات والاحتلال يشرع بتجريف أرض غرب بيت لحم

العالم - فلسطين المحتلة

ولليوم السادس على التوالي، يواصل الاحتلال قصفه المكثف الصاروخي والمدفعي شمال مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات، ودمار كبير في الممتلكات.

وفي حوسان غربي بيت لحم، شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أرض في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن الاحتلال شرع بتجريف الأرض في منطقة الشرفا على المدخل الشرقي للقرية على الشارع الرئيس، وبمحاذاة جدار الفصل العنصري، بهدف إقامة طريق عسكري لآليات الاحتلال.

يذكر، أن قوات الاحتلال قد شرعت في تجريف أراضٍ في حوسان في شهر شباط الماضي، تحديدا في منطقتي "المطينة" والأخرى الواقعة بين بلدة نحالين وقرية حوسان، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).