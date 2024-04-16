ماليزيا: رد إيران على هجوم كيان الاحتلال الوحشي كان مشروعاً

العالم – إيران

وقال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي لهذا البلد الذي استمر يومين، إن ماليزيا تقف إلى جانب إيران.

وأضاف أنور إبراهيم في بيان أن هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على "إسرائيل" هو عمل “مشروع” وإنه رد لهجوم الكيان الصهيوني على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق.

كما رحب رئيس وزراء ماليزيا بطمأنة إيران بأن هذه العملية لن تكون إلا رد فعل لمنع المزيد من الهجمات من قبل الكيان الصهيوني وأضاف: "إننا ننضم إلى العالم المتحضر بأكمله لمطالبة الكيان الصهيوني الإسرائيلي بعدم تفاقم الوضع المتوتر الحالي. هناك دلائل واضحة على أن العالم لا يرغب برؤية الوضع يتفاقم".