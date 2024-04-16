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ماليزيا: رد إيران على هجوم كيان الاحتلال الوحشي كان مشروعاً

ماليزيا: رد إيران على هجوم كيان الاحتلال الوحشي كان مشروعاً
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم إنه يدعم الرد الإيراني الانتقامي على الهجوم "الوحشي" الذي شنه الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

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وقال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي لهذا البلد الذي استمر يومين، إن ماليزيا تقف إلى جانب إيران.

وأضاف أنور إبراهيم في بيان أن هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على "إسرائيل" هو عمل “مشروع” وإنه رد لهجوم الكيان الصهيوني على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق.

كما رحب رئيس وزراء ماليزيا بطمأنة إيران بأن هذه العملية لن تكون إلا رد فعل لمنع المزيد من الهجمات من قبل الكيان الصهيوني وأضاف: "إننا ننضم إلى العالم المتحضر بأكمله لمطالبة الكيان الصهيوني الإسرائيلي بعدم تفاقم الوضع المتوتر الحالي. هناك دلائل واضحة على أن العالم لا يرغب برؤية الوضع يتفاقم".

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