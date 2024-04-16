شاهد.. هكذا تناول الاعلام العبري تداعيات الرد الإيراني

العالم - العين الإسرائيلية

بعد الرد الإيراني على الكيان أدرك الصهاينة خطأ اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق حيث بات تحول الصراع مع إيران إلى حرب مباشرة أمر كارثيا للكيان.

وأهم المتغيرات التي أرساها الرد الإيراني على اعتداء كيان الاحتلال هو أن الكيان وجد فسه منذ سنوات طويلة أمام معادلة صراع جديدة، الكيان مقابل دولة هي إيران ليس أمام فصائل مقاومة فلسطينية أولبنانية فقط.

وفي سياق الاسرى الصهاينة لدى حماس دعا رئيس أمان شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال سابقا إلى إبرام صفقة تبادل لاطلاق سراح جميع الاسرى الصهاينة حتى لو كان الثمن انهاء العدوان على قطاع غزة.

وبعد الرد الإيراني وصمود المقاومة الفلسطينية في غزة بات التساؤول المطروح في الكيان هل يجب تنفيذ الهجوم على رفح واحتلالها؟

والرأي العام الداخلي الإسرائيلي حمل المسؤولية لنتنياهو وظهر هذا في استطلاعات الرأي التي تشير تقدم غانتس على نتنياهو والأغلبية تفضل اجراء انتخابات مبكرة.

وشارك في الحوار حول هذه الموضوعات الباجث السياسي تيسير الخطيب.

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