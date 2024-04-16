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الاحتلال يرتكب مجزرة بحق ضباط وعناصر للشرطة.. داخلية غزة تدين

الاحتلال يرتكب مجزرة بحق ضباط وعناصر للشرطة.. داخلية غزة تدين
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية في حي التفاح شرق مدينة غزة، أثناء قيام عناصرها بواجبهم الشرطي، ما أدى لاستشهاد سبعة من ضباط وعناصر جهاز الشرطة، وآخرين من المارة.

العالم - الإحتلال

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا ، نددت فيه "تركيز استهداف الاحتلال لعناصر الشرطة بشكل متكرر في كافة محافظات قطاع غزة يهدف لإشاعة الفوضى بين المواطنين".

وأكدت على أن هذه الجريمة الجديدة تأتي "استمرارا لضرب الاحتلال عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية".

وأشارت إلى "أن استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومجازره بحق أبناء شعبنا ومن بين ذلك استهداف عناصر جهاز الشرطة يمثل تحديا للمجتمع الدولي".

وطالبت الوزارة كل الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف عناصر جهاز الشرطة الذين يقومون بواجب الخدمة المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني.

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