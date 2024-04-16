فيديو خاص: ماذا قال أسير فلسطيني محرر عن المعاناة في سجون الاحتلال؟

العالم - مراسلون

بعد سنتين داخل سجون الاحتلال يعود الأسير ثائر حلاحلة من بلدة خاراس بالخليل جنوب الضفة الغربية الى عائلته، التي انتظرته بفارغ الصبر والألم، عودة لم تكن كسابقاتها لثائر الذي تجرع صنوف العذاب، ليخرج بهذا الحال من مقابر الأحياء، ويتنسم الحرية التي يحلم بها من تركهم خلفه. أخذ يشرح لنا عن معاملة إدارة السجون للأسرى، واصفا حجم التضييق عليهم خصوصا بعد السابع من اكتوبر، تضييق لم يعهده الأسرى طيلة سنوات طويله.



وقال الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية ثائر حلاحلة لمراسل العالم: " هناک توحش وقمع بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الضرب، القمع العزل الزنازين، التنقل، منع الصلوات والعبادات وكل هذه الظواهر جاءت بعد السابع من أكتوبر، الاسرى في ظروف صعبة تحول بعض منهم إلى هياكل عظمية".



عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يأتي في ظروف مختلفة داخل السجون وخارجها يأمل الكل الفلسطيني بتحقيق مطالب الأسرى بالافراج عنهم بأي وسيلة وانهاء معاناتهم قبل فوات الأوان.



يأتي يوم الأسير وألاف العائلات الفلسطينية لم تفقد الأمل بأن ينتهي مسلسل الظلم ويعود الأبناء سالمين.