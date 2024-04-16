البيت الأبيض: بايدن لا يريد حربا مع إيران

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وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن "الرئيس لا يريد أن يرى ذلك، لقد قال ذلك من قبل. إنه لا يريد أن يرى حربا مع إيران، ولا يريد أن يرى الصراع يتسع أو يتعمق".

وزعم أن نجاح إسرائيل في صد الضربات "يظهر مدى قوتها ويظهر أيضا أن (الهجوم) الإيراني كان فاشلا تماما"!

تجدر الإشارة إلى أن إيران هاجمت كيان الإحتلال بمئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ، يوم السبت الماضي، وذلك ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لاستشهاد عدد من ضباط الحرس الثوري.