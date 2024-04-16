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الشيخ قاسم: المقاومة الإسلامية فرضت قواعدها باستخدام الحد الأدنى من القوة

الشيخ قاسم: المقاومة الإسلامية فرضت قواعدها باستخدام الحد الأدنى من القوة
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن زوال الكيان الاسرائيلي ونصر فلسطين تراكميان، لافتا إلى فرض المقاومة الإسلامية قواعدها في المواجهة باستخدام الحد الأدنى من القوة التقليدية.

العالم - لبنان

وفي كلمة له خلال اللقاء السياسي الذي نظمه تجمع العلماء المسلمين، الثلاثاء، قال الشيخ قاسم: "زوال الكيان الصهيوني تراكمي ومساره الوحشية والظلم، ونصر فلسطين تراكمي ومساره الجهاد والشهادة والصبر"، مضيفا: ""إسرائيل" عاجزة دون وقوف العالم المستكبر معها".

وأشار الشيخ قاسم إلى أن "أمرين يوقفان الحرب: أميركا وانتخاباتها، وحدث استثنائي تعجز عن مواجهته "إسرائيل""، مؤكدا أن مشروع "الشرق الأوسط الجديد أسقط مرة أولى في لبنان في تموز 2006، ومرة ثانية في سورية، وهذه الثالثة".

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله: "فرضنا قواعد في المواجهة حققت كل الأهداف، منها خمس: مساندة أهل غزة، وإشغال العدو وتهجير مستوطنيه وتكبيده الخسائر وتثبيت الردع، وذلك باستخدام الحد الأدنى من القوة التقليدية، مع تضحيات ثمينة لكنها طبيعية في مواجهة الأخطار الكبرى التي نواجهها".

وحول الوضع اللبناني الداخلي، شدد الشيخ قاسم على حرص حزب الله على الوحدة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالحوار وفق الدستور.

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