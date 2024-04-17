جيش الاحتلال يواصل حملة دهم واقتحامات واسعة ويدمر منزلين في الضفة

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في هدم منزل الأسيرين الفلسطينيين في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.



ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين محمد وأحمد زيدات بتنفيذ عملية رعنانا في "تل أبيب"، التي وقعت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 18 آخرين بجروح.



وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت محلا لبيع الأدوات الكهربائية لعائلة الطاهر في شارع الحدادين، وفتشته وخربت محتوياته.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة أحياء، وفقا للمصدر ذاته.

ويواصل الاحتلال ومستوطنيه تصعيد عدوانهم على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع الحرب البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 468 شهيدا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".