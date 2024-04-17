جون بولتون، عن الرد الايراني علی'اسرائيل': فشلنا فشلاً ذريعاً

العالم - انقلاب الصورة

فعلتها ايران، فقد قالت انها سترد علی الكيان الاسرائيلي وعدوانه علی القنصلية الايرانية في دمشق.. فعلتها رغم كل التهديدات التي اطلقت من هنا وهناك وعلی رأسهم اميركا.. فعلتها ايران واستعملت حقها القانوني التي تكفله كل الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.. فأمطرت ايران الكيان الصهيوني بمئات المسيرات والصواريخ.

الصواريخ والمسيرات الايرانية كانت اشبه بالنجوم تخوض السماء في الكيان الاسرائيلي، مشاهد مبهرة شاهدها الجميع ورغم جميع المنظومات الدفاعية الاميركية والاوروبية ومع الاسف الشديد العربية ومنظومات الدفاع الصهيونية، استطاعات المسيرات الايرانية ان تتساقط علی الكيان وتصيب اهدافها العسكرية بدقة.

وقال الضابط السابق في المارينز الاميركي سكوت ريتر: "ما رأيناه يحصل امام عينينا هو حملة كفوؤة جداً مصممة بشكل متعمد لتجاوز نظام دفاع جوي متقدم ومتطور الی حد كبير بذلك ايصال رسالة الی اسرائيل والولايات المتحدة واي حليف اخر لإسرائيل مفادها ان ايران تمتلك القدرة المطلوبة لاختراق انظمة الدفاع الجوي القادرة بالتوصل الی ضرب اي هدف ترتأيه مناسباً وبالتالي هذه العملية شكلت العملية العسكرية الاكثر كفاءة".

رسالة بأس شديد من الايرانيين الی الاسرائيليين الصهاينة والی الاميركيين، رسالة قوة واقتدار وبأس وعنفوان وهي ايضاً رسالة حب وتضامن الی الشعب الفلسطيني ورسالة اسناد الی الفلسطينيين المقاومين الصامدين، فقد انتشرت عدة فيديوهات توثق وصول الصواريخ الايرانية ببهجة وسرور وفرحة ودموع منها:" من ارض الخليل في رابع ايام العيد.. الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل".. "الله اكبر.. وصل الضيف الايراني".. "يا الله هيهم هيهم الصواريخ".. "قسماً بالله هذا العيد.. هذا العيد".. "ولعت.. ولعت البلد.. ولعت".. "مش طبيعي.. مستحيل".. "الله اكبر.. محلی المنظر يا الله.. الله اكبر".. "نزل.. نزل.. نزل.. ضربوها.. وصلوا..".. "بدماء قاسم سليماني.. بدماء قاسم سليماني واطفال غزة واهل غزة".. "سلام علی سليماني كلما اضاءت سماء فلسطين.. سلام علی سليماني".

جون بولتون وهو معروف بأنه الصقر الاميركي في حمايته للكيان الصهيوني قال: ما شهدناه الليلية كان فشلاً ذريعاً في الردع الاسرائيلي والاميركي.. فشل ذريع. فشل بعد 200 من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار. اعتقد انه يتعين علی اسرائيل والولايات المتحدة إعادة تأسيس الردع بطريقة كبيرة.

للموضوع تتمة وتفاصيل يمكنكم مشاهدتها في الفيديو المرفق..