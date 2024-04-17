المقاومة الإسلامية تستهدف مقر قيادة الفرقة 91 الصهيونية في ثكنة برانيت

العالم-لبنان
واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من منتصف ليل الثلاثاء 16-04-2024 آلية عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأقعوا من فيها بين قتيل وجريح.
واستهدفوا صباح اليوم الأربعاء مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا انتشارًا مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
وأمس الثلاثاء، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:25)، هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح.