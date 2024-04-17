المقاومة الإسلامية تستهدف مقر قيادة الفرقة 91 الصهيونية في ثكنة برانيت

العالم-لبنان

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 ‌‎من منتصف ليل الثلاثاء 16-04-2024 آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأقعوا من فيها ‏بين قتيل وجريح.‏

واستهدفوا صباح اليوم الأربعاء مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا انتشارًا ‏مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

وأمس الثلاثاء، ‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:25)، هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح.