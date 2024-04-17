إسلامي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقد المنشآت النووية بشکل منتظم

العالم - ايران

وقال محمد اسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بشأن ادعاء رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن برنامج إيران النووي غامض، قال: التقارير التي يقدمها السيد غروسي إلى مجلس المحافظين أو مجلس الأمن الدولي تتكون من جزأين. الجزء الأول يتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة والجزء الآخر يتعلق باتفاقیة الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

وتابع اسلامي: "فيما يتعلق بالضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، العلاقات بين الجانبين مستمرة وكاميرات الوكالة الدولية تعمل في المنشأت و المراقبة مستمرة ومعلومات الوكالة عن أدائنا محدثة دائمًا"، مبينا انه يوجد حاليًا 120 مفتشًا معتمدًا في إيران بعضهم مستقرون وبعضهم غيرمستقرين".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "لا تقبل إيران أي نوع من النشاط النووي الذي يعرقل التفاعل بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية""، مضيفا: "في الجزء الذي يتعلق بخطة العمل الشامل المشتركة، فاننا نعمل في إطار قانون العمل الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشوری الإسلامي.

وقال: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم تقريرا عن أنشطة إيران النووية إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن الدولي كل ستة أشهر، مضیفا أن امتثال أو عدم امتثال أنشطة إيران النووية لخطة العمل الشامل المشتركة هو المحور الرئيسي للتقرير.

یتبع..