بالفيديو: استعراض عسكري مهيب للجيش الإيراني.. ما هي الرسالة؟

العالم - مراسلون



الرئيس ابراهيم رئيسي بمناسبة يوم الجيش وفي كلمته بحضور السفراء المعتمدين والملحقين العسكريين في طهران وجه رسالة تحذير للكيان الإسرائيلي في حال فكر بالاعتداء على أراضي إيران.





وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: "إن قدراتنا العسكرية إحدى القدرات المهمة ليس في المنطقة فقط بل في العالم و يمكن لدول المنطقة الاعتماد على قدراتنا العسكرية. إن العملية العسكرية الايرانية ضد إسرائيل أطاحت بقوة الكيان الصهيوني، وردنا كان مدروسا ودقيقا، وإن قواتنا مستعدة للرد بحسم على اي تهديد اسرائيلي ولو كان بسيطا. العملية العسكرية الايرانية ضد إسرائيل هي هزيمة استراتيجية لها".





القوات الايرانية جاهزة دوما للدفاع عن سيادة ايران وحدودها برا وبحرا وجوا بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات وطاقات، هذا الكلام أجمعت عليه كل القيادات العسكرية، وبرهنته ايران باستعراض وحدات نموذجية لقواتها وبعض من صناعاتهها في سلاح الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية والرادارات والطائرات المسيرة، فضلا عن قدرة قواتها على خوض حرب الكترونية دفاعية وهجومية لردع اي تهديد ورد اي عدوان محتمل.



وقال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: " إن العدو تحدث عن الخيارات العسکرية في السابق ولعدة مرات لكنه اليوم ترك هذا الأمر . لاننا على استعداد تام لمواجهته، والدفاع عن ايران وشعبها. وإن أي اعتداء على مصالح البلاد سيواجه برد حاسم سيندم العدو عليه".



بدوره قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني لمراسل العالم: "اليوم عرضنا جزءا صغيرا من قدراتنا ولدينا الكثير لمواجهة العدو ولا نطيق أي تطاول، وبالتأكيد فإن الصفعات القادمة ستكون أشد، ولا يمكن لمن يتلقاها أن يقف مرة أخرى على قدميه".



استعراض جاء في توقيت حساس، وبعد عملية الوعد الصادق، ويأتي ليؤكد جهوزية القوات لرصد التهديدات بشكل مستمر من خلال تقييم القدرات وبالتناسب مع جميع الظروف ورفع الطاقات اللازمة في البر والجو والبحر، وانتاج ما يلزم من معدات بالاعتماد على الذات وتحسين وتحديث تكتيكات القوات.



إصرار إيران على الرفع من جهوزية جيشها في العدة والعتاد وتوسيع دائرة قدراتها الدفاعية يرويه هذا الاستعراض ليبعث برسائله لمن يهمه الأمر.