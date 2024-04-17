شاهد.. حالة من التخبّط يعيشها الكيان الإسرائيلي منذ الرّد الايراني

العالم – خاص بالعالم

ليس هذا فقط القناة الإسرائيلية الرابعة عشر كشفت ازدواجية المتطرف سمطرتش الذي ايد امام وسائل الاعلام توجيه ضربة وفي الغرف المغلقة عارضها.

الكاتب الإسرائيلي رون بن شاي في مقال صادم في يديعوت احرنوت قال ان على الكيان الإسرائيلي العد حتى المئة قبل ان يفكر بالرد على الجمهورية الإسلامية معتبرا ان ميزان الردع انقلب لصالح ايران من جديد وعليه فان على تل ابيب ان تفكر مليا قبل الرد وان تدرس الخسائر على كافة المستويات .

وقال عصمت منصور خبير بالشان الإسرائيلي:"واضح انه لم يكن هنالك توقع، لا امن الاحتلال ولا نتنياهو على ان ايران سترد بهذه الطريقة على الاغتيال الجبان الذي وقع في دمشق واستهداف قنصليتها ولذلك عندما جاء الرد فهو دخل في ازمة استراتيجية وعميقة".

اما الصحفي روغل البر فان اكثر وضوحا من سابقه عندما كتب في صحيفة هارتس ان على الكيان الإسرائيلي ان لا ينبهر باعتراض الصواريخ الإيرانية على حد تعبيره لان هذا الاعتراض جاء بناء على علم مسبق بالضربة الإيرانية.

والاهم انه على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية على حد تعبيره ورغم ذلك سقطت الصواريخ الإيرانية واصابت أهدافها ، معتبرا ان تقدير نتنياهو على الرد الإيراني كان منقوصا ، ما سبق غيض من فيض من الانتقادات والتخبط الداخلي الإسرائيلي حول الرد واللارد .



وقال نهاد أبو غوش مدير مركز مسار للدراسات:"كل الخيارات الاسرائيلية فيها مخاطر بالنسبه "لاسرائيل" فاذا لم ترد "اسرائيل" فهذا يعني تسليمها بقاعده توازن ردع جديدة واذا ردت فسوف تتلقى ردا اعنف واقصى، وبالتالي سيكون وضعها سيء جدا".

حالة الارتباك في الكيان الإسرائيلي تعبر عن كافة قواعد الاشتباك تغيرت.

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