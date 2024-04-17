أعمال اللجنه القضائية الايرانية السورية العراقية تنطلق في العاصمة دمشق

العالم – خاص بالعالم

على مدار يومين تنطلق في دمشق ، أعمال اللجنة القضائية السورية- العراقية- الإيرانية المشتركة، بهدف التوصل الى مذكرة تفاهم قضائية للتنسيق بين الدول الثلاث، يتم بموجبها توثيق الجرائم الإرهابية على البلدان الثلاثة، ومتابعتها في المحاكم الدولية المختصة.

وقال أحمد السيد وزير العدل السوري:" يجب ان يتم تطبيق القانون الدولي، حيث ان سرقه المواد والخيرات السورية على الاراضي السورية هو مخالف للقانون الدولي وتعلم جميع الدول ان هذا مخالف للقانون الدولي، حيث ان الاعتداء على القنصليات والاماكن الدبلوماسية مخالف للقانون الدولي وقتل الاشخاص في المطارات -كما حصل في العراق- وهذا مخالف للقانون الدولي وهنالك مخالفات عديدة واضحة ولكن على العالم المتحضر ان يقول كلمته في هذا الصدد".

وقال ليث حمزه رئيس هيئة الاشراف القضائي وعضو مجلس القضاء الاعلى العراقي:" يعتبر اجتماع الثلاثي ما بين الجمهوريه السورية والجمهورية العراقية وجمهورية ايران الاسلامية مهم جدا في تبادل المعلومات ووضع النقاط فوق الحروف لرسم آلية جديده للتعاون القضائي ما بين هذه الدول الثلاث، جريمة المطار تعتبر جريمة ارهابية بكل المقاييس وهناك قضية وقاضي التحقيق يتولى بها وهنالك تبادل المعلومات بيننا وبين الجانب الايراني".

من وزارة العدل تابعت الوفد الايراني اجتماعاته بلقاء وزير الخارجية السورية د فيصل المقداد حيث تم التشاور في اليات واهداف تعاون عمل اللجنة القضائية.

المقداد أضاء بدوره على ضرورة تقديم نتائج عمل اللجنة، للمنظمات القضائية الدولية.



وقال كاظم غريب ابادي نائب رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية:" نظهر وعزم قرارنا لهذه الاجتماعات على ملاحقة ومعاقبة كل المجرمين والارهابيين ليس فقط في دولنا الثلاث، ولكن في كل نقطة بالعالم في الارهاب له ابعاد مختلفة لا تقتصر فقط على اشخاص وجماعات، فنحن مؤخرا شاهدنا عملا ارهابيا من جانب الكيان الصهيوني ضد مقرات عن الدبلوماسية".

لقاء اخر جمع الوفد الايراني برئيس واعضاء مجلس الشعب السوري، حيث تم التاكيد على ان عمل اللجنة يشكل خطوة كبيرة ومهمة في إطار التعاون القضائي بين البلدان سيما فيما يخص مكافحة الإرهاب، ما يضيف تنسيقا قانونيا بين الدول الثلاث الى التنسيق العسكري و الاقتصادي.

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