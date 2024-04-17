نائب صهیوني یکشف هدف تسريبات اعلام الاحتلال بشأن الرد على إيران

العالم-الاحتلال

ونقل موقع معاريف، اليوم الأربعاء، عن ميلبيتسكي قوله إن تل أبيب ليس بوسعها عدم الرد على إيران، وقد قررت بالفعل المكان الذي سيتم فيه الرد: "لسنا في وضع لا نعرف فيه أين سنهاجم، لكننا نختار التوقيت والظرف المناسبين.. في النهاية عنصر المفاجئة هو عنصر جوهري، وهناك عدد قليل من الناس يعرفون بالضبط متى سيتم الهجوم، أنا أثق بأن الذين يعرفون هذه الأمور لا يكشفون ذلك في وسائل الإعلام".

واوضح أن الجانب الإسرائيلي"يضخ الكثير من المعلومات غير الصحيحة بشكل متعمد لدواعٍ عملياتية".

بدوره، أوصى غيورا آيلاند، القائد السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال، الذي رأس مجلس الأمن الاسرائيلي، بعدم الرد على الهجوم عبر استهداف العمق الإيراني.

وفي مقال نشره موقع يديعوت أحرنوت، اليوم الأربعاء، حذر آيلاند من مخاطر هجوم إسرائيلي في عمق الأراضي الإيرانية، لافتاً إلى أنه في حال كان الهجوم محدوداً فإن "الضرر الناجم عنه سيكون أكبر من الفائدة"؛ في حين لو كان الهجوم "كبيراً ومكثفاً فإنه سيفضي إلى رد إيراني يقودنا بدوره إلى معركة طويلة الأمد مع طهران".

ولم يستبعد أن ترد إيران على أي هجوم إسرائيلي يستهدف عمقها بمهاجمة المصالح الأميركية ومرافق النفط في الدول الخليجية أو الأردن، وهو ما سيقود إلى اندلاع حرب إقليمية، إذ إن الدول التي ستهاجمها إيران ستحمل "إسرائيل" المسؤولية عن تبعات السلوك الإيراني.