شاهد.. جيش الإحتلال إرتكب6 مجازر مروّعة بالمدنيين خلال24 ساعة

العالم - خاص بالعالم

حيث استشهد سبعة نازحين واصيب اخرون في قصف استهدف منزل يقطن فيه النازحون وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي خانيونس، انتشلت طواقم الدفاع المدني أربع جثث من مناطق متفرقة. اما في وسط القطاع، فقد تواصل القصف الاسرائيلي على المخيم الجديد بالنصيرات. ودمر الاحتلال خمس أبراج سكنية من أبراج الصالحي في ارض المفتي بالمخيم اضافة إلى قصف عدة منازل.



خلال اربع وعشرين ساعة فقط، ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات الفلسطينية في مناطق متفرقة من القطاع، راح ضحيتها 56 شهيدا ونحو 90 جريحا.

فيما لا زال هناك عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وصف حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي بالمفجع. وطالب بحماية المستشفيات وعدم مهاجمتها أو عسكرتها.

واضاف أن المنظمة الدولية قامت بالتعاون مع شركائها بإجراء تقييم للأوضاع في مستشفى الشفاء والإندونيسي شمالي غزة، مؤكدا أن عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة.

من جانب اخر أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنها 'عثرت على قنابل لم تنفجر يبلغ وزنها 450 كيلوغرام، داخل مدارسها في خانيونس وذلك بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة.

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