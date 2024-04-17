فيديو خاص، قيادي في فتح: ايران بدأت لا لكي تتوقف!!

العالم - ضيف وحوار

ويرى المتابعون ان هذا الرد غير قواعد الاشتباك وقوة الردع وجعل الاحتلال يفقد هذه القوة التي سعى لسنوات طويلة منذ عام 2006 لاستعادتها وترميميها.

فالرد الايراني جاء ليرسل رسالة واضحة بأن زمن البلطجة في المنطقة العربية والاسلامية قد انتهى.

وللتعليق اكثر على الاحداث التي شهدها المنطقة العربية والاسلامية والاراضي الفلسطينية استضاف مراسلنا في الضفة الغربية فارس الصرفندي، القيادي في حركة فتح عباس زكي عضو اللجنة المركزية للحركة.

وقال زكي لقناة العالم الاخبارية: ان اسرائيل في هذا الظرف لم تعد دولة في الاقليم ولانما هي مستعمرة متقدمة لأميركا وبريطانيا وفرنسا، وغير قادرة على ان تخوض حربا لوحدها.

وتابع زكي: وجاءت الضربة الايرانية لترد الكرامة لشهداء ايران من علماء وقادة، الذين سقطوا على يد اسرائيل، وتعطي الاولوية لتأديب اسرائيل، ومعرفة من هم الذين يحضنون اسرائيل.

واشار الى ان ضابطا اسرائيليا كبيرا قال اننا لم نعد دولة طالما نحن في حماية بعض العرب الذين لا قمية لهم، وفقدنا القدرة على الردع والحرب الخاطفة وان نقاتل وحدنا، ولا نستطيع ان نقاتل يوما واحد الا بالدعم الاميركي والغربي اللامحدود حتى في غزة.

واتهم القيادي في حركة فتح عباس زكي الولايات المتحدة بأنها شريك في الحرب على ايران، ولم تستطع هي والكيان الصهيوني منع الصواريخ والطائرات المسيرة، واستطاعت ان تصل الى القاعدة التي انطلق منها العدوان على القنصلية الايرانية، لكن اسرائيل لا تعلن حجم خسائرها، ويساعدها بعض السائرين في الركب المتصهين.

واعتبر زكي ان ايران بدأت الان لا لكي تتوقف، وانما لتقول نحن هنا ولم يعد الشرق الاوسط والاقليم بقيادة نتانياهو الذي اراد ان يأتي بمن يحارب معه ضد ايران، والان من يثق بشخص يختبئ في حفرة، والصواريخ الايرانية وصلت الى اهدافها رغم كل الامكانيات والتجهيزات في جبل الشيخ وحيفا وعسقلان والنقب.

واتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الاحتلال بانه يتكتم على خسائره في الحرب، وهي فادحة وكبيرة جدا، كما اتهم الولايات المتحدة بانها بلا رئيس والادارة الاميركية بكاملها بلا اخلاق ولا يخططون للمستقبل ولا يعرفون حجم المتغيرات التي تعزلهم في العالم.

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