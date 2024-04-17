وزارة حرب الاحتلال تعترف رسميا بإصابة 7 آلاف و200 جندي

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت شعبة التأهيل بالوزارة: “تم إدخال 7209 مصابين إلى جناح إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر، وظهرت لدى حوالي 30% منهم، أي 2111 مصابا، ردود فعل عقلية مختلفة (أزمات نفسية)”، حسب هيئة البث (رسمية).

وتابعت الشعبة: “بالنسبة لنحو 60% مِمن أصيبوا بأزمات نفسية، أي حوالي 1267 مصابا، فإن الإصابة النفسية هي الإصابة الرئيسة”.

وأفادت بأن “95%من المصابين إجمالا هم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عاما”.

ووفق شعبة إعادة التأهيل، فإن “قسم إعادة التأهيل يستعد لاستقبال نحو 20 ألف مصاب جديد بنهاية 2024، بينهم مصابون بأعراض نفسية منها القلق واكتئاب ما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والتواصل”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعترف جيش الإحتلال بـ”إعاقة” أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية عدوانه على غزة قبل أكثر من 6 أشهر، حسب موقع “واللا” الإخباري العبري (خاص).

ووفق معطيات جيش الإحتلال عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وجُرح 3 آلاف و219 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي العدوان رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.