رئيس الجمهورية يرعى تدشين مشروع تطوير الوحدات الغازية لمحطة كهرباء بسمنان

العالم - ايران

وكانت هذه المحطة تنتج 360 ميغاواط كهرباء، ومع افتتاح المراحل اللاحقة لها، بلغت طاقتها الانتاجية في الحكومة الثالثة عشرة ألفا و 100 ميغاواط.

وكانت محطة الشهيد باكري لتوليد الكهرباء ق انشت عام 2088.

وكان رئيس الجمهورية وصل الى مدينة سمنان مركز محافظة سمنان في زيارة ليوم واحد يرعى خلالها مراسم احياء 200 وحدة انتاجية وتدشين محطة كهرباء مركبة وتسليم اراضي في اطار مشروع فتوة السكان وغيرها من مشاريع.

وهذه هي الزيارة الاولى التي يقوم بها الرئيس رئيسي على المحافظات في العام الايراني الجديد (بدا في 20 اذار/مارس) والزيارة الثانية له لمحافظة سمنان.

وسيرعى كذلك حفل تدشين عدة وحدات صناعية بمدينة كرمسار التابعة للمحافظة واستثمار مشروع محطة الكهرباء 63 كيلوفولت وتمهيد اراضي بمساحة 55 و 205 هكتار لبناء منازل ضمن النهضة الوطنية للمساكن ومشاريع اخرى.

ويلقي رئيس الجمهورية كلمة في اهالي سمنان في مسجد الامام الخميني (رض) بالمدينة. كما يزور مساء اليوم مدينة شاهرود ليلقي كلمة في اهاليها.