الاحتلال اعتقل نحو 100 صحفي فلسطيني منذ 7 أكتوبر

العالم - فلسطين

أوضحت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين في بيان، أن 10 صحفيات تعرضن للاعتقال. منوهة إلى أن الاحتلال يُواصل اعتقال 4 صحفيات في سجونه.

وأشارت اللجنة إلى أن شراسة الاستهداف بالاعتقال كانت في شهر تشرين أول وتشرين ثاني 2023 الماضي؛ حين اعتقل نحو 50 صحفيًا بشكل تعسفي، فيما لا يزال نحو 40 منهم في سجون الإحتلال.

وأكملت لجنة الحريات، معظم الصحفيين تعرضوا للضرب لحظة الاعتقال ورغم وجود حالات مرضية بينهم إلا أنهم لم يتلقوا أي نوع من العلاج والمتابعة الصحية مما يهدد حياتهم بالخطر.

ونبهت إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال، يتعرضون للضرب والإهانة والتهديد والحرمان من أبسط الحقوق في مخالفة واضحة لمواثيق جنيف وكل الأعراف الدولية.

وبيّنت النقابة أنه قبل العدوان على غزة (7 أكتوبر) كان في سجون الاحتلال 13 صحفيًا، معظمهم ضمن الاعتقال الإداري الجائر، وبعضهم لا زال موقوفًا بانتظار المحاكم العسكرية.

وحذرت لجنة الحريات من المصير المجهول للعديد من الزملاء الصحفيين المعتقلين من قطاع غزة في اختفاء قسري وتهديد حقيقي لحياتهم. منوهة إلى انقطاع الأخبار تمامًا عن بعضهم مما يجعلهم أصحاب مصير مجهول.

وطالبت، البيان الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتدخل مع كافة الجهات ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة بحق الأسرى والأسيرات من الصحفيين في سجون الاحتلال.