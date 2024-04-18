عندما يخلط بايدن الحابل بالنابل.. كعادته! + فيديو

العالم - الأميركيتان

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما، في أحدث خطأ فادح له في مقابلة ردا على ما هي خطتكم لإعادة أصوات أنصار الشعب الفلسطيني إلى الديمقراطيين وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة، أخطأ في استبدال مدينة "رفح" الفلسطينية جنوبي غزة، وقال "لقد قلت لإسرائيل صراحة ألا تهاجم حيفا".

وأضاف: "لقد التقيت بهم (أنصار الفلسطينيين في أمريكا) و أوضحت أننا بحاجة إلى زيادة كمية الغذاء والمياه والرعاية الصحية التي تذهب إلى غزة”.

هذا واستمرارا لجرائم الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، هدد مرارا وتكرارا بشن هجوم بري على مدينة رفح في جنوب القطاع، التي أصبحت الآن الملجأ الرئيسي للفلسطينيين الأبرياء.