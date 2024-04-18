حماس: إن أراد الاحتلال أسراه أحياءاً عليه أن يكون جادا في المفاوضات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

رغم أن حركة حماس سلمت الوسطاء في مصر ورقة ردها على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة دون الكشف عن فحوى الرد، إلا أن تصريحات القيادين فيها تؤكد أن الحركة تريد صفقة حقيقية.

وفي إطار ذلك أكد القائم باعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين أن الحركة لن تسلم الأسرى الإسرائيليين لديها إلا بصفقة حقيقية.

وأضاف جبارين أن الاحتلال الإسرائيلي إذا أراد أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم احياءاً فعليه أن يكون جادا في المفاوضات وأن يبتعد عن ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات.

وفي سياق متصل قال مصدر قيادي في حركة حماس إن التراجع الأميركي المستمر والانحياز للموقف الإسرائيلي تسببا بأزمة في مفاوضات صفقة التبادل.

وكشف المصدر أنه بعد أن قدمت حماس رؤية للصفقة تستند إلى ورقة قدمها الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة تراجعت واشنطن عن ورقتها بعد رفضها من قبل تل أبيب، ثم تبنت الموقف الإسرائيلي كاملاً.

واعتبر القيادي في حماس أن السلوك الأميركي لن يجلب صفقة بل سيزيد من حالة التصعيد وسفك مزيد من الدماء.

وفي الموقف الإسرائيلي من الصفقة كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير خارجيته يسرائيل كاتس طلبا من وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا خلال لقاءاتهما في القدس المحتلة الضغط أكثر على حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى، وذكرت الهيئة أن مجلس الحرب سينعقد من أجل بحث ملف الأسرى وآخر المستجدات بشان صفقة التبادل.

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