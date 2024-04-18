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8 شهداء بينهم 5 أطفال في غارات كيان الاحتلال العنيفة على رفح (فيديو)

الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

استشهد ثمانية فلسطينيين، بينهم سيدة وخمسة أطفال، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي أرضاً وغرفة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وقالت مصادر إن طيران الاحتلال استهدف أرضا وغرفة سكنية تؤوي نازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين.

كما أصيب عدد من المواطنين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البحابصة، بمحيط المقبرة الشرقية، شرق مدينة رفح.

ويأتي القصف على رفح في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن الاستعداد لاجتياح المدينة، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

كما يأتي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط القطاع، عقب عدوان بري استمر 8 أيام وخلف شهداء وجرحى ودمارا هائلا.

مجزرة بحق عائلة عياد جراء قصف الاحتلال غرفة في أرض زراعية في حي السلام جنوب مدينة رفح

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