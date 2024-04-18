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فيديو خاص: ابارتايد المياه في الضفة، سياسي يكشف!!

الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد سياسي فلسطيني ان الشعب الفلسطيني يريد دولة ذات سيادة كاملة تتحكم بحدودها ومواردها، معتبرا ان الاهم من الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو انهاء الاحتلال الذي يمارس تمييزا عنصريا بحق الشعب الفلسطيني حتى في توزيع المياه.

العالم - خاص بالعالم

وقال مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر لقناة العالم الاخبارية: منذ ان اعلن مجلس الامن انه سيقدم تقريرا للجنة العضوية للبت في عضوية دولة فلسطين، اصدرت الجبهة الديمقراطية بيانا قالت فيه انها خطوة متقدمة في الشكل لكنها فارغة في المضمون، على الرغم من انها خطوة مهمة.

اضاف بكر: لكن تبقى الخطوة الأهم هي انهاء الاحتلال، لانه اذا كانت السيادة مسلوبة وبيد الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية ولا حل للمستوطنات، ونحن نريد دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وهذا هو موقف الشعب الفلسطيني.

واوضح ان هذا يعني ان يكون للشعب الفلسطيني مطار ومرفأ وجيش وسيادة بكل ما للكلمة من معنى، وان يتحكم بموارد الدولة الطبيعية خاصة الموجودة في المنطقة "جيم" التي يسيطر عليها الاحتلال.

وتابع مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر: نحن لا نبحث عن دولة لا نملك مياهها، واليوم 80 بالمئة من مياه الضفة تذهب الى المستوطنين، و20 بالمئة الى كل الشعب الفلسطيني، وهناك ابارتايد وعنصرية في توزيع المياه.

واشار الى خلو شعار حل الدولتين من اي مضمون حقيقي في ظل اعتراف المجتمع الدولي بالكيان الاسرائيلي في وقت لا وجود للدولة الفلسطينية.

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