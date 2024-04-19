مراسل العالم: الاوضاع مستقرة في اصفهان والصور الحية تثبت ذلك +فيديو

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه تم سماع اصوات تعامل المضادات الجوية مع تلك المسيرات في مدينة تبريز، مؤكدا نفي طهران اي اعتداء عسكري ضدها ، ولا حديث عن وجود انفجارات.

وتابع انه كاجراء احتزازي تم وقف الرحلات الجوية من والى العاصمة طهران وفي مدينتي اصفهان وشيراز ، مؤكدا ان مجلس الامن القومي ينفي عقد اجتماع طارئ حسبما يشاع في بعض وسائل الاعلام.

واكد مراسلنا ان الحياة في عاصمة طهران و ايضا محافظة اصفهان طبيعية وتسير وفق المعتاد، لافتا الى ان وسائل الاعلام الايرانية تنقل صور مباشرة من محافظة اصفهان تبين ان الحالة طبيعية وتجري كطبيعتها.

وبين مراسلنا ان في الحالات الطارئة نشهد اجتماع عالي المستوى في مجلس الامن القومي لتقييم الاوضاع، وهو ما لم يحدث اليوم وايران تنفي حدوث اي هجمة عسكرية ضدها.

واضاف ان وسائل الاعلام العبرية خرجت باخبار بالبدء بالقيام بعملية ضد ايران ولكن تراجعت بعد ذلك، في البداية قالت صواريخ بعد ذلك تراجعت الى مسيرات. مشيرا الى ان القناة 12 العبرية هي اخبار تعتمد على وسائل الاعلام الغربية وخاصة الامريكية.

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