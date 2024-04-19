الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: الاعلام العبري تراجع عن مزاعمه استهداف اصفهان

الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان حتی هذه اللحظة الاعلام العبري ينقل عن مصادر امريكية ولا يوجد اي تصريح من مصدر رسمي اسرائيلي.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان حتى اللحظة القناة الـ12 العبرية وجهات امنية اسرائيلية ونيو يورك تايمز زعمت مهاجمة ايران ، مشيرا الى ان وزارة الخارجية الاسرائيلية امرت السفارات والقنصليات الاسرائيلية في العالم بالتزام الصمت حول ما جرى في ايران. فيما قناة 13 العبرية نقلت عن فوكس نيوز الامريكية مزاعم قصف محافظة اصفهان.

وتابع ان حكومة کیان الاحتلال الاسرائيلية حتى الان ملتزمة الصمت بشكل كامل، مشيرا الى انه في البداية خرجت احاديث عن اطلاق صواريخ باتجاه منشات في اصفهان وبغداد وسوريا وبعد ذلك تراجع الاعلام العبري وتحدث عن ان الدفاعات الايرانية الجوية والارضية تصدت لطائرات مسيرة وانه لم يكن هجوما صاروخيا اسرائيليا .

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

عميد سابق يؤكد ايران لم تتعرض لأي هجوم صاروخي خارجي +فيديو

مراسل العالم: الاوضاع مستقرة في اصفهان والصور الحية تثبت ذلك +فيديو

اعتراض مسيرات صغيرة بنجاح فوق الأراضي الإيرانية