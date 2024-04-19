مراسل العالم: الاعلام العبري تراجع عن مزاعمه استهداف اصفهان

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان حتى اللحظة القناة الـ12 العبرية وجهات امنية اسرائيلية ونيو يورك تايمز زعمت مهاجمة ايران ، مشيرا الى ان وزارة الخارجية الاسرائيلية امرت السفارات والقنصليات الاسرائيلية في العالم بالتزام الصمت حول ما جرى في ايران. فيما قناة 13 العبرية نقلت عن فوكس نيوز الامريكية مزاعم قصف محافظة اصفهان.

وتابع ان حكومة کیان الاحتلال الاسرائيلية حتى الان ملتزمة الصمت بشكل كامل، مشيرا الى انه في البداية خرجت احاديث عن اطلاق صواريخ باتجاه منشات في اصفهان وبغداد وسوريا وبعد ذلك تراجع الاعلام العبري وتحدث عن ان الدفاعات الايرانية الجوية والارضية تصدت لطائرات مسيرة وانه لم يكن هجوما صاروخيا اسرائيليا .

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