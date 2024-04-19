وزيرا خارجية ايران والامارات يتشاوران حول اخر المستجدات في المنطقة

إیران _ العالم

وفي هذه المحادثة الهاتفية التشاورية ، تبادل وزيرا خارجية ايران والامارات الآراء حول آخر التطورات في غزة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف هذه الجرائم في أسرع وقت ممكن والإسراع بإرسال وايصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن مناقشة بعض التطورات الإقليمية الأخرى.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي عن أسفه للفيضانات الشديدة التي شهدتها الإمارات، وأعلن استعداد إيران لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

كما أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة وايضا عقد اللجان الاقتصادية والقنصلية المشتركة بشكل منتظم.