الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا خارجية ايران والامارات يتشاوران حول اخر المستجدات في المنطقة

وزيرا خارجية ايران والامارات يتشاوران حول اخر المستجدات في المنطقة
الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني المتواجد في نيويورك "حسين امير عبد اللهيان" للتشاور بشأن التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

إیران _ العالم

وفي هذه المحادثة الهاتفية التشاورية ، تبادل وزيرا خارجية ايران والامارات الآراء حول آخر التطورات في غزة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف هذه الجرائم في أسرع وقت ممكن والإسراع بإرسال وايصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن مناقشة بعض التطورات الإقليمية الأخرى.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي عن أسفه للفيضانات الشديدة التي شهدتها الإمارات، وأعلن استعداد إيران لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

كما أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة وايضا عقد اللجان الاقتصادية والقنصلية المشتركة بشكل منتظم.

روابط ذات صلة

عميد سابق يؤكد ايران لم تتعرض لأي هجوم صاروخي خارجي +فيديو

مراسل العالم: الاوضاع مستقرة في اصفهان والصور الحية تثبت ذلك +فيديو

أزمة الرد الإسرائيلي والخوف من إيران

رمضان شريف: الإدعاء الصهيوني بشأن تضرر "ديمونة" في الهجوم العقابي كذبة كبرى