صحيفة عبرية تنشر صورة مفبركة لاصفهان ونشطاء يسخرون من "الرد الأسرائيلي"

العالم-ايران

وبعد بحث الصورة في الانترنت تبين أنها قد نشرت سابقا بتاريخ 17 أغسطس 2022 (قبل عامين) في موقع هذه الصحيفة تحت عنوان "الحرب في غزة".

كما ادعت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصادر أمنية في كيان الاحتلال إن "إسرائيل شنت الهجوم على إيران ردا على من هاجمها، الجمعة، لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه لأسباب استراتيجية".

وأعلنت مصادر اعلامية الايرانية صباح اليوم الجمعة انه سمعت أصوات 3 انفجارات في مدينة أصفهان بعد أن تصدت المضادات لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب قاعدة عسكرية شمال غرب المدينة. كما اشارت المصادر ان التصدي للمسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية.

وصرح قائد رفيع المستوى في الجيش الإيراني العميد ميهن دوست بإن صوت الانفجار في أصفهان صباح اليوم ناجم عن تصدي المضادات لجسم مشبوه ولم تسجل اي خسائر وأضرار. وعقب سماع صوت قوي شرق أصفهان، صرح العميد ميهن دوست بأن الصوت القوي الذي سمع شرق محافظة اصفهان ناجم عن تصدي المضادات في المحافظة لهدف مشكوك ولم تسجل أي اضرار أو خسائر.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مع تعليقات ساخرة تحت عنوان "الرد الاسرائيلي".