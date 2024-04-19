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بالصورة.. من هو محمد جابر 'أبو شجاع' الذي تم استهدافه في طولكرم؟

بالصورة.. من هو محمد جابر 'أبو شجاع' الذي تم استهدافه في طولكرم؟
الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

استشهد 5 مقاومين، بينهم قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، باستهداف صهيوني لمنزل بمخيم “نور شمس” في طولكرم، بعد اشتباكات استمرت منذ أمس الخميس بين المقاومين وقوات الاحتلال.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب "الوكالة الفلسطينية للإعلام"، أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، محمد جابر (أبو شجاع)، بقصف لمنزل تحصّن فيه مقاومون في مخيم نور شمس.

كما نعت مساجد طولكرم القائد (أبو شجاع) الذي استشهد مع رفاقه بعد ملحمة بطولية من الاشتباك مع الاحتلال خلال ساعات اليوم والأمس.

كما استشهد 3 مقاومين آخرين (لم تُعرف هويتهم بعد)، في ذات القصف الذي استهدف المنزل، بعد محاصرته لأكثر من 20 ساعة.

وصباح اليوم استشهد الشاب سليم غنام برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات في المخيم، وهو شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام، الذين ارتقيا في اجتياح المخيم في 19 أكتوبر الماضي.

وبهذا يرتفع عدد شهداء الاشتباكات المندلعة في “نور شمس” إلى 5 شهداء، منذ صباح اليوم، بالإضافة لعدد من المصابين.


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