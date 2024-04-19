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المزاعم الصهيونية بالرد على ايران محاولة للتغطية على الفشل الاسرائيلي

الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

رصد برنامج "العين الاسرائيلية" التطورات الاخيرة ومنها المزاعم الصهيونية بالرد على ايران وتداعيات الهجوم الايراني على الكيان ، فضلا عن فشل العدوان على الغزة في تقويض المقاومة وكسر صمود الغزيين ، اضافة الى حالة الفقر والقلق الناجمة عن الواقع الذي يعيشه الكيان.

العالم - العين الاسرائيلية

ركز الاعلام العبري على المزاعم التي روجت برد اسرائيلي على الهجوم الايراني في اصفهان رغم نفي طهران لاي هجوم خارجي على اراضيها ، ولم يكتفي اعلام العدو بتبني هذه المزاعم بل بنى عليها بالتحذير من رد ايراني محتمل.

وقال المختص بالشؤون الاسرائيلية ، علي حيدر ان كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد الرد الايراني وجد نفسه محشور بين نوعين من الخيارات ، اما رد عسكري تناسبي وهذا الرد سيؤدي الى تورطها وتورط الولايات المتحدة والمنطقة في معركة كبرى لا يريدها اي من الاطراف . او الامتناع عن الرد عندها ستبدو ضعيفة مردوعة في مواجهة ايران.

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