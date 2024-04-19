شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل سقوط صاروخين اسرائيليين بالعراق

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان بعدها بقليل تم الاعلان عن العثور على بقايا لصواريخ في منطقتي اللطيفية في بغداد والعزيزية بمحافظة واسط ، وبين ان معاونة استخبارات الحشد الشعبي التي عثرت على بقايا الصاروخين ونشرت صورهما، مشيرا الى ان خبراء عسكريين قالوا انهما من طراز صواريخ بوباي وهي صورايخ جو ارض تطلق من الطائرات يبلغ مداها من 80 الى 100 كم.

وتابع ان محل سقوط هذه الصواريخ في العزيزية واللطيفية يبعد عن الحدود الايرانية حوالي 100 كم او اكثر بقليل، اشار الى ان هناك تفسيرات عدة لهذا الموضوع منها ان الصاروخين هم بقايا لصواريخ اطلقت من طائرات اسرائيلية في الاجواء العراقية باتجاه الجمهورية.مضيفا ان السيناريو الثاني هو ان الصواريخ تم التشويش عليهما واسقاطهما في الاراضي العراقية ، لافتا الى ان هناك تضارب في تفسيرات بقايا الصاروخين.

هذا وقالت مصادر عراقية إن صاروخين إسرائيليين سقطا في الأراضي العراقية مضيفة أنهما كانا متجهين إلى الأراضي الإيرانية وأضافت المصادر أن صاروخا سقط في قضاء العزيزية بمحافظة واسط قرب الحدود الإيرانية، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد.

ولم ترجح المصادر أن يكون قد تم إسقاط الصاروخين فوق الأجواء العراقية، مشيرة إلى إحتمال سقوطهما نتيجة خلل فني. ويتزامن ذلك مع إعلان القوات الإيرانية إسقاط مسيرات صغيرة في اجواء مدينة إصفهان.

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