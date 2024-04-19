بالفيديو.. الشارع الاردني يعلن دعمه للرد الايراني على الاعتداء الصهيوني

العالم - مراسلون

مئة وستة وتسعون يوماً من الحرب على غزة وما زالت مدن الأردن تشهد في كل يوم تظاهرات حاشدة تصدح بها حناجر الاردنيين لمطالبة الحكومة بايقاف الجسر البري وجميع الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي وضرورة تقديم الدعم للمقاومة لمواجهة حرب الإبادة وعملية التهجير القسري.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، مراد العضايلة، ان " الاستراتيجية الوحيدة الناجحة الناجعة التي يمكن ان تثني هذا الكيان عن ابادته الجماعية هو دعم المقاومة والاعتراف بها محركة تحرر وطني وان يكون معها علاقات رسمية كما مع دول العالم، ان هذه المقاومة اليوم تدفع عن عمان والرياض وبغداد كل عواصم العرب ".

الرد الإيراني على الاعتداءات الاسرائيلية الذي جاء من خلال إطلاق المئات من المسيرات والصواريخ اتجاه كيان الاحتلال الاسرائيلي لاقى دعماً وتأييداً من قبل الشارع الاردني ووصفه الاردنيون هنا بانه نقطة التحول التي يجب على جميع الأنظمة العربية ان تتخذها لوقف بلطجة وغطرسة الإحتلال الاسرائيلي.

وقال عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة، سعد العلاوين،ان "الرد الايراني على الاعتداء الصهيوني على القنصلية في دمشق كان ردا مزلزلا اثبت للعالم ان ايران راس محور المقاومة قادرة على سحق هذا العدو لكن عندما يأتي الوقت المناسب لذلك".

وطالب المتظاهرون السلطات الأردنية الإفراج عن كافة الموقفين على خلفية الوقفات الاحتجاجية التضامنية التي خرجت دعما غزة ونصرة للمظلومية الشعب الفلسطيني .