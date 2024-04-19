شاهد.. بلينكن يقدم تبرير عجيب للفيتو الامريكي بشأن فلسطين!!

العالم - خاص العالم

من لقاءات مجموعة السبع، مواقف أميركية في كافة الاتجاهات لاسيما ما يتعلق بالعدوان على غزة، والتحضير الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح، إضافة إلى تبريرات للفيتو الأميركي ضد قرار قبول فلسطين كدولة عضو في الامم المتحدة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن بلاده لن تدعم عملية عسكرية في رفح معتبرا أن أهداف أي عمل عسكري جنوب قطاع غزة يمكن أن تتحقق عبر وسائل أخرى.

حيث قال بلينكن"نحن نعتقد أن القيام بعملية عسكرية في رفح في ظل وجود عدد كبير من المدنيين ستكون لها تبعات فظيعة. بالنسبة للعملية العسكرية في رفح فنحن لا ندعمها ونعتقد بأن أهداف العمل العسكري يمكن أن تتحقق عبر وسائل أخرى".

الوزير الأميركي حاول تبرير استخدام بلاده الفيتو ضد قرار قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، زاعما أن القرار الذي تم التصويت عليه لا يخدم المسار الدبلوماسي الضروري لإنشاء الدولة الفلسطينية.

حيث اضاف ان "بالنسبة لقرار مجلس الأمن فهو لا يؤثر على عملية السير باتجاه الدبلوماسية وتحقيق دولة فلسطينية التي تتحقق فقط من خلال الدبلوماسية. نحن ملتزمون بإنشاء دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل حيث يمكن أن نرى مستقبلا ينشا فيه تحالف بين دول المنطقة لمواجهة إيران وعزلها مع دمج إسرائيل في المنطقة وحل المسألة الفلسطينية".

بلينكن أضاف أن تركيز إدارة جو بايدن منصب على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، متهما المقاومة الفلسطينية بمنع وقف اطلاق النار عبر رفضها الطروحات المتعلقة بمفاوضات الهدنة مع الاحتلال.

من جهتها شددت حركة حماس على أن تصريحات بلينكن تؤكد انحياز واشنطن السافر للفاشية الصهيونية. مضيفة أن كلام الوزير الأميركي هو تزييف للواقع حيث العقبة الوحيدة أمام مسار المفاوضات هو بنيامين نتنياهو. حماس أكدت انه إذا ما أرادت واشنطن حقا إنهاء الحرب فعليها الضغط على حكومة الاحتلال ووقف الدعم العسكري والسياسي لها.