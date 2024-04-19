'سي إن إن' تعترف: إيران تقول الحقيقة في قضية إصفهان!

العالم - إيران

وأكدت الشبكة أن إيران تقول الحقيقة.

وتابعت: وفقاً لصور الأقمار الإصطناعية الحصرية لـCNN والتي تم الحصول عليها من Umbra Space، يبدو أنه لم يتم إلحاق أضرار جسيمة بالقاعدة الجوية التي قيل إنها كانت هدف الهجوم بالمسيرات الصغيرة اليوم الجمعة.

وأعترفت الـ CNN أنه لا يبدو هناك أي حفر كبيرة في الأرض، ولا توجد مباني مدمرة بشكل واضح.

وعقب سماع دوي بعض الاصوات في اصفهان ،صرح القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء "عبد الرحيم موسوي" بأنه تم استهداف عدد من الاجسام الطائرة.

وعند سماع دوي انفجار في اصفهان ، اشار القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء "عبد الرحيم موسوي" الى ان الانفجار الذي سمع صباح اليوم في سماء أصفهان كان ناجما عن تصدي أنظمة الدفاعات الجوية واستهدافها لجسم مشبوه والذي لم يتسبب في أي أضرار او خسائر.