"بلومبرغ": تل ابيب طلبت من واشنطن المزيد من القذائف والمركبات العسكرية

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر إن "إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة المزيد من الذخيرة للدبابات والمركبات التكتيكية"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى أن الاحتلال يرغب بتجديد وتعزيز المخزون الموجود لديه، وسط العمليات القتالية في المنطقة.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة البيت الأبيض تدرس إمكانية إبرام صفقات جديدة لإرسال أسلحة إلى الكيان الإسرائيلي بقيمة تزيد على مليار دولار. وفي إطار الصفقات المحتملة، يجري النظر في تسليم الجانب الإسرائيلي ذخيرة دبابات عيار 120 مم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 مم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.

قبل ذلك قدم عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون من شأنه تخصيص 26.38 مليار دولار من الميزانية الأميركية لدعم الاحتلال فيما يتعلق بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم السبت.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه سيحاول تقديم المساعدات اللازمة لإسرائيل، عقب الهجوم الإيراني الذي تعرضت له قبل أيام ردا على اعتدائها على قنصلية ايران بدمشق.