العراق.. الحشد الشعبي يتوعد بالرد علی الهجوم علی كالسو

العالم - العراق

عدوان جوي يستهدف مقر رئاسة أركان الحشد الشعبي جنوب العاصمة العراقية ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين شهيد وجريح.

وتم العدوان بثلاث غارات جوية بطائرات مسيرة مستهدفاً المدخل الرئيسي لقاعدة 'كالسو' الواقعة في مدينة المسيب إلى جانب مرآب آليات ومكتب للحشد الشعبي.

هذا وأكد الحشد الشعبي في العراق وقوع الانفجار في مقر تابع له في القاعدة في ناحية مشروع طريق المرور السريع، شمالي محافظة بابل. مضيفاً أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الانفجار وتقييم الخسائر المادية.

وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت وقوع قصف جوي على قاعدة 'كالسو' العسكرية المشتركة، جنوبي بغداد، والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

من جهته أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أنه 'سيتم الرد على من يقف خلف الاعتداء على موقع الحشد كائناً من يكون'. مشدداً على أن من يثبت تورطه بعد إكمال التحقيقات اللازمة، سيدفع الثمن'.

وبعد ساعات قليلة على العدوان، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قواتها هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في 'إيلات' داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرات مسيرة مؤكدة أن الاستهداف يأتي نصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على انتهاك العدو الإسرائيلي للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي.

من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم تقارير أفادت بأن طائرات أميركية شنت غارات جويةً في العراق مشددة على أن تلك التقارير غير صحيحة، وأن الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق اليوم.

بدوره، نشر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على صفحته الرسمية على منصة 'إكس'، تغريدة أكد فيها أن قواته 'لم تشترك أو تشن غارة على مواقع في العراق، مضيفاً أنه يراقب التقارير الواردة بشأن حادث جرف الصخر.