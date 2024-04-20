جرحى في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان وحزب الله يرد

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في جنوب لبنان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ اليوم السبت غارة على بلدة كفر كلا جنوبي لبنان أدت إلى أصابة عدد من اللبنانيين حيث تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، كما استهدف قبل هذا الطيران الإسرائيلي منزلا في بلدة عيتا الشعب.

من جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافت انتشارًا ‏لجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏

كما استهدفت المقاومة موقع حدب يارين في الجليل الغربي وانتشارا لجنود الاحتلال في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية دعما للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادا لمقاومته.

هذا وسمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات شمال الأراضي المحتلة عقب تسلل طائرات مسيرة. فيما اطلق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال في مستوطنة سعسع بالجليل الأعلى.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن سبعة من الجنود الذين تعرضوا لهجوم في عرب العرامشة يرقدون بالمستشفى يعاني ستة منهم من إصابات خطيرة وجندي واحد بحالة حرجة.