مسؤول أممي.. لم أكد اتعرف علی غزة التي زرتها قبل شهرين

العالم - فلسطين

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم السابع والتسعين بعد المئة على التوالي، وارتكب أمس أربع مجازر جديدة أوقعت اثنين وأربعين شهيداً، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أربعة وثلاثين ألفاً واثني عشر شهيداً، وأكثر من ستة وسبعين ألفاً وثمانمئة وثلاثة وثلاثين مصاباً.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية كلاً من شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع، واستشهد وجرح العشرات إثر الغارات التي استهدفت مدينتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة.

واعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت تسعة شهداء معظمهم من الأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال لشقة في بناية سكنية غرب رفح.

كما اعلن عن استشهاد امرأة وجرح آخرين في قصف استهدف منزلاً شرقي المدينة.

الغارات الإسرائيلية طالت ايضاً مربعاً سكنياً للنازحين في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة ومناطق في دير البلح ومخيم النصيرات في الوسط وكذلك في شمال غزة كما استهدفت جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.

من جهته وصف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، دومينيك آلان، الوضع في قطاع غزة بأنه جحيم إنساني بعد ستة أشهر ونصف الشهر من الهجمات على الرعاية الصحية بالمستشفيات المنهكة شمال ووسط وجنوب غزة، وذلك بعد عودته من مهمة إلى القطاع استغرقت عشرة أيام.

وتحدث آلان إلى الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، قائلاً إن ما شهده يفطر القلب ولا يمكن وصفه، متحدثاً عن معدات طبية تم كسرها عمداً وتحطيمها.

وأعرب مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره بالرعب إزاء وضع مليون امرأة وفتاة في غزة، وخاصة مئة وثمانين سيدة يلدن كل يوم في ظروف غير إنسانية لا يمكن تصورها.

وأضاف أنه لم يكد يتعرف على المكان الذي زاره قبل شهرين بسبب حجم الدمار.

كما أعرب المسؤول الأممي عن القلق بشأن احتمال اقتحام رفح- التي يقيم بها نحو (1.2) مليون ومئتي ألف شخص- وآثاره على الكارثة الإنسانية هناك.