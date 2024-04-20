مراسل العالم: زوارق الإحتلال تقصف ساحل مدينة دير البلح وسط غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9 بينهم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف إسرائيلي على منزل عائلة رضوان بحي تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة.

وبين مراسلنا بخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة في منطقة دير البلح والمناطق الشرقية فيها، حيث رد جيش الاحتلال بالقصف المدفعي العليف على منطقة مخيم البريج، حيث استشهد دكتورا بعيادته، إضافة الى اصابه ابنه في منطقة مخيم البريج والذي وصل الى مستشفى شهداء الاقصى.

ولفت مراسلنا الى وصول ثلاثة شهداء الى مستشفى العودة بمنطقة شمال مخيم النصيرات من منطقة بالقصف الاسرائيلي والاستهداف المدفعي في تلك المناطق، وحتى هذه اللحظة فان قذائف المدفعية لم تتوقف حيث نفذ الاحتلال قصفا على منازل المواطنين في منطقة النصيرات والذي لم يتوقف .

ونوه مراسلنا الى وصول 30 اصابة الى مستشفى العودة بفعل استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمنازل المواطنين بعد نسفهم مربعات سكنيه باكملها في منطقة النصيرات رغم انسحابه الكامل من المنطقة.

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