المقاومة تستهدف بصواريخها مواقع ومستوطنات الإحتلال وتجمعات جنوده

العالم – خاص بالعالم

المقاومة الإسلامية في لبنان واصلت ردها على الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على القرى والبلدات اللبنانية وسنادها لغزة وأهلها ومقاومتها واستهدفت ‏انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابته إصابة ‏مباشرة.



وفيما تحدثت مصادر عبرية عن إطلاق صاروخ دفاع جوي فوق معلوت ترشيحا شمال فلسطين المحتلة دون تفعيل صافرات الإنذاركشفت بعض أنباء عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين على الأقل في قصف بصاروخ مضاد للدبابات انفجر شمالا.



الإعلام الحربي نشر مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في محيط موقع المطلة الإسرائيلي كما نشرمشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

قناة اثنتا عشرة العبرية نقلت عن جيش الاحتلال أن تقديراته تشير إلى إطلاق نحو أربعة آلاف صاروخ من لبنان تجاه الشمال منذ بداية الحرب على غزة وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية إن القتال ضد حزب الله أصاب منطقة الجليل بالشلل وترك المواقع السياحية فارغة حتى خلال عيد الفصح وأن أصحاب الأعمال يرون مؤسساتهم تنهار وأحياناً دون الحصول على تعويض مناسب ويشعرون بالخوف من اليوم التالي.



أما صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية فلفتت الى أن مستوطني الشمال ينتظرون معرفة ما إذا كان سيتم الوفاء بالوعود وإعادتهم مع بداية العام الدراسي في الأول من سبتمبر المقبل هذا فيما يتم بناء المدارس في بعض الأماكن لاستقبال طلاب وسكان المستوطنات التي تم إخلاؤها من الجليل الغربي والأعلى.



وفي حين حذر اعلام الاحتلال من قدرة حزب الله المتقدمة على التعرف على المحلّقات وتحديد موقع مشغلها أعتبر أن أكثر ما يقلق في الهجوم الجوي المركّب نحو قيادة لواء غولاني وقيادة وحدة ايغوز شمال مدينة عكا هو دقة الإصابة لدى حزب الله وإمكانية تفادي الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي.

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