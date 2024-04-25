قائد الجيش الإيراني: سنرد على أي عدوان بقوة أكبر من قبلها

العالم – خاص بالعالم

نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي أكد أن ايران ستعاقب كيان الاحتلال في حال هدد أبناء الثورة الاسلامية و هذه قاعدة جديدة تم تأسيسها ولم يعد بإمكانهم الإفلات منها.

وقال فدوي إن قادة الكيان وعالم الشر ارتكبوا حماقة بمهاجمة قنصلية ايران في دمشق، وتطلبت الظروف معاقبتهم بقوة و 'عملية الوعد الصادق' جعلت من الإسرائيليين أضحوكة العالم أجمع، كما هو ظاهر الآن في الأجواء الإعلامية واعترافات قادة هذا الكيان.

قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي،قال إن بلاده لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، لكنها في حرب الإرادات سترد على أي عدوان بقوة أكبر من ذي قبل.



وقال اللواء عبد الرحيم موسوي -قائد الجيش الإيراني:"نؤكد على ضرورة استمرار اليقظة والجاهزية لدى مركز القيادة ومراقبة عمليات الجيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة، الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بصدد توسيع رقعة الحرب لكنها سترد في حرب الارادات على اي معتد ردا اكثر ايلاما من السابق".



من جانبه قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، إن بعد الإجراءات الانتقامية والرادعة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ضد المواقع الحساسة لكيان الاحتلال، تغيرت الأوضاع في المنطقة بشكل كبير عما كانت عليه قبل ذلك.



بعد عملية الوعد الصادق تمكنت طهران من إدخال متغير جديد وكبير ضاغط على عملية صنع القرار لدى كيان الاحتلال وداعميه،حيث تُعدّ العملية لناحية القرار والقدرة انعطافا في تاريخ الصراع بين قوى المقاومة والكيان الإسرائيلي، وليست مجرد حدث عابر، وتأثيراتها تنعكس في مجمل البنية الأمنية للمنطقة.

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