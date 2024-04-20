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اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا بنيويورك

اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا بنيويورك
السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو مئة طالب مؤيد للقضية الفلسطينية كانوا قد بدأوا اعتصامًا في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك بعد يوم على مداخلة لرئيسة الجامعة في الكونغرس، دافعت فيها عن نفسها من اتهامات بمعاداة السامية في المؤسسة التعليمية.

العالم - الاميركيتان

وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، إنّ "رجال الشرطة تدخلوا لضمان سلامة الحرم الجامعي والطلاب والموظفين، وقاموا بأكثر من 108 عمليات اعتقال وتأكدوا من أنه لم تحدث أي أعمال عنف أو إصابات".

واحتجاجًا على الحرب التي تشنها "إسرائيل" على غزة، طالب هؤلاء الطلاب جامعة كولومبيا التي لديها برنامج تبادل مع تل أبيب، بمقاطعة جميع الأنشطة المرتبطة بكيان الإحتلال.

هذا وتشهد العديد من دول العالم مسيرات واحتجاجات متواصلة، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأدّى إلى تهجير نحو مليونَي فلسطيني داخل قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.

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