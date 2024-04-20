اللواء سلامي يتلقى التبريكات بمناسبة يوم الحرس الثوري

العالم - ايران

اللواء باقري : الحرس الثوري مصدر قوة ايران في مواجهة قوى الهيمنة

وبعث بالمناسبة، رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، رسالة تهنئة الى "اللواء سلامي"، نوه فيها بالملاحم الحماسية التي يسطرها الحرس الثوري منذ تاسيسه، وتضحيات قواته الباسلة في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية والامنية والبنيوية للبلاد.

واكد "اللواء باقري" في رسالة التهنئة بمناسبة يوم "الحرس الثوري"، بان "هذه القوة المسلحة تضطلع بدور اساسي في تعزيز اقتدار ايران الاسلامية، وبث روح الامل والشعور بالفخر والاعتزاز في قلوب الشعب الايراني ومناصري الثورة الاسلامية، وصد تهديدات قوى الهيمنة العالمية".

اللواء موسوي : الحرس الثوري والجيش حصنان منيعان لمواجهة الاعداء

وفي هذا السياق، هنأ القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبدالرحيم موسوي"، القائد العام للحرس الثوري؛ مؤكدا بان "الحرس والجيش هما حصنان منيعان لمواجهة الاعداء ومصدر امل للشعب الايراني والامة الاسلامية جمعاء".

ونوه "اللواء موسوي"، في رسالة التهنئة لمناسبة يوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية، بان "هذه الشجرة المباركة والمشرّفة حققت انجازات مذهلة في اطار توجيهات الامام الخميني (رض) وقائد الثورة الامام الخامنئي (حفظه الله)، وبهدف تدعيم ركائز الاقتدار الوطني والقوة الدفاعية للبلاد.

وزارة الدفاع لا تدخر جهدا في تسليح وتعزيز البنية الدفاعية للحرس الثوري

من جانبها، هنأت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، لمناسبة يوم الحرس الثوري الوطني.واكدت وزارة الدفاع عبر بيانها الصادر بهذه المناسبة، على انها لن تدخر اي جهد في سياق تسليح وتعزيز الاقتدار والقوة الدفاعية والعسكرية للحرس الثوري.كما نوه بيان الدفاع، الى سجل الحرس الثوري المشرف والحافل بالتقدم والازدهارات المشرفة والمذهلة لاسيما في المجالات العلمية والصناعية منذ التاسيس وحتى اليوم.