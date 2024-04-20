المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ضوء أخضر لقتل آلاف الفلسطينيين

العالم - فلسطين



وأوضح نبيل أبو ردينة أن "ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى "إسرائيل"، أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية".

وأكد أبو ردينة أن "الدعم الأمني الأمريكي تصعيد خطير، وهو عدوان على الشعب الفلسطيني، وضوء أخضر لتقوم إسرائيل بتوسيع رقعة الحرب لتشمل دول المنطقة بأسرها"، مشددا على أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم.

واستنكر أبو ردينة هذه "الحزمة مما تسمى مساعدات، التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي، تشكك في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر تبنيها دعم حكومة اليمين المتطرفة في دولة الاحتلال التي تواصل جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ197 على التوالي في انتهاك خطير لكافة قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تقدم فيه واشنطن الدعم العسكري لإسرائيل، تواصل عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث استشهد أكثر من 13 مواطنا، ودمرت بآلياتها البنية التحتية بشكل كامل في طولكرم، بعد أن دمرتها في جنين".

وأشار إلى أن "أمريكا تستمر في دعم حكومة اليمين المتطرف التي تدعم هجوم المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، كما أوقفت الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين".

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب أبشع الجرائم في عدوانه على غزة مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما خلف اقتحام جيش الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، شهداء ومصابين ودمارا في البنية التحتية.