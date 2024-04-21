مفتي روسيا يشيد بجهود قائد الثورة الاسلامية في سبيل إرساء العدالة وترسيخ السلام

العالم - ايران

وافادت قاعدة المعلومات التابعة لإدارة الشؤون الدينية لمسلمي روسيا، ان المفتي الشيخ راوي عين الدين بعث رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، بمناسبة ذكرى عيد ميلاد سماحته.

وكتب مفتي روسيا في هذه الرسالة إلى قائد الثورة الإسلامية: إن جميع أنشطتكم وجهودكم من أجل وحدة الأمة العالمية تهدف إلى تنفيذ أوامر الخالق عز وجل.

وجاء في هذه الرسالة: الأخ العزيز آية الله العظمى السيد علي الخامنئي؛ أهنئكم بعيد ميلادكم الخامس والثمانين نيابة عن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، ومجلس المفتين، وشعب روسيا البالغ عدده 25 مليون نسمة، سائلا الله تعالى لكم بموفور الصحة والسعادة والفضل الإلهي.

ووصف الشيخ عين الدين، قائد الثورة الاسلامية بانه شخصية إسلامية معروفة تحظى بالاحترام والزعيم المعنوي للشعب الإيراني، هذا الشعب الوارث لتاريخ غني عريق ويمثل جزءا مهما وفاعلا من العالم الإسلامي.

وكتب مفتي روسيا في ختام الرسالة: تقبل الله تعالى جهودكم الطيبة والمخلصة في سياق تعزيز دين الإسلام المبارك ومصالح المسلمين، واقامة عالم عادل للشعوب.