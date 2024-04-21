ايران تتاهل للدور الثاني بكاس أمم آسيا بكرة الصالات

العالم - ايران

انتهى الشوط الاول بتقدم البحرين بهدفين مقابل هدف واحد سجله علي رفيعي بور، وفي هذا الشوط ايضا تمكن الحارس الايراني باقر محمدي من التصدي لركلة جزاء احتسبت للبحرين.

وفي الشوط الثاني سجلت ايران هدف التعادل بواسطة مهدي كريمي ومن ثم تقدمت بهدف ثالث سجله سعيد أحمد عباسي الا ان البحرين سرعان ما عادلت النتيجة.

وبعد دقيقتين تمكن بهروز عظيمي من تسجيل هدف التقدم الرابع لإيران واردفه أحمد عباسي بالهدف الخامس لتنتهي المباراة بنتيجة 5-3.

وفي لقاء آخر ضمن المجموعة، تعادلت الكويت وأفغانستان 3-3.

وبهذه النتائج تاهلت ايران للدور الثاني برصيد 6 نقاط وكانت قد فازت على افغانستان 3-1 في الجولة الاولى فيما تحتل الكويت المركز الثاني برصيد 4 نقاط وأفغانستان في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل البحرين ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط.

وستلتقي ايران مع الكويت مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

وتعتبر ​​بطولة كأس أمم آسيا لكرة الصالات 2024 بمثابة تصفيات لبطولة كأس العالم في أوزبكستان، حيث تتاهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة الاسيوية إلى المونديال.